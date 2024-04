03.04.2024 12:10 1.188 Heute Bomben-Entschärfung in Wiesbaden: Es kommt zu Verzögerungen

In Wiesbaden wurde am Dienstag eine Bombe gefunden. Am heutigen Mittwoch soll die Entschärfung erfolgen, tausende Menschen sind von der Evakuierung betroffen.

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt am heutigen Mittwoch für Alarm in Wiesbaden: Die Bombe soll etwa gegen 13 Uhr entschärft werden, tausende Anwohner sind von der dafür angeordneten Evakuierung betroffen. Die Weltkriegsbombe wurde während Bauarbeiten in Wiesbaden-Biebrich entdeckt - über dem Blindgänger wurde ein Zelt errichtet. © 5VISION.NEWS Der Bombenfund wurde bei Bauarbeiten im Stadtteil Biebrich nördlich des Kallebades gemacht, wie die Wiesbadener Stadtverwaltung mitteilte. Eine Grafik zeigt den Evakuierungsbereich rund um den Fundort der 500-Kilo-Bombe. Die Bürger wurden dazu aufgerufen, das Areal selbstständig und freiwillig zu räumen. Die ursprünglich bis 9.30 Uhr angesetzte Evakuierung verzögerte sich jedoch. Wie die Stadt mitteilte, konnte das Areal bis dahin nicht vollständig geräumt werden. Bombenfund Bombe in Kiel entschärft: 3200 Menschen waren von Evakuierung betroffen Zur Mittagszeit teilte die Stadt Wiesbaden dann über den Social-Media-Dienst "X" (vormals "Twitter") mit, dass aufgrund der Verzögerung bei der Evakuierung die Entschärfung der Bombe voraussichtlich erst gegen 13 Uhr erfolgen werden. Ein Sprecher wies im Vorfeld ausdrücklich darauf hin, dass Polizei- und Ordnungsbeamten ermächtigt seien, "Wohnungen unter Einsatz von unmittelbarem Zwang zu räumen". "Das heißt, die Ordnungskräfte dürfen im Notfall sogar Türen aufbrechen und Menschen mit Gewalt aus der Wohnung holen", fügte der Sprecher hinzu. Im "Haus der Vereine" in Wiesbaden-Dotzheim wurde eine Betreuungsstelle eingerichtete worden. An diese könnten die betroffenen Anwohner sich wenden, wenn sie nicht bei Freunden oder Verwandten unterkämen. Diese Grafik der Wiesbadener Stadtverwaltung zeigt den Evakuierungsbereich rund um den Fundort der Weltkriegsbombe im Stadtteil Biebrich. © Stadtverwaltung Wiesbaden Vollsperrung der A643 und der A66 wegen Bombenentschärfung in Wiesbaden Zudem müsse auch mit Behinderungen im Straßenverkehr gerechnet werden. Neben dem Wiesbadener Stadtgebiet seien auch die A643 und die A66 betroffen. Die Deutsche Bahn sollte demnach gegen 11.40 Uhr den Personen- und Güterverkehr zwischen Biebrich und Eltville einstellen. Erstmeldung von 8.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.10 Uhr.

Titelfoto: 5VISION.NEWS