Magnetangler fischt in Leipziger Fluss: Plötzlich muss die Polizei anrücken

Leipzig - Überraschender Fund: Ein Magnetangler fischte am Donnerstagnachmittag in der Weißen Elster im Leipziger Westen und rief mit seiner Entdeckung den Kampfmittelräumdienst auf den Plan.

Gegen den Finder wurde nun allerdings ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in die Wege geleitet, "da er für das Fischen in diesem Gewässer keine Erlaubnis besaß", so die Sprecherin abschließend.