Nach Bomben-Alarm an 50 Schulen in Kroatien: Polizei rückt erneut mit Großaufgebot aus

Zagreb (Kroatien) - Großalarm in Zagreb: Erneut ist die kroatische Hauptstadt zum Ziel einer Serie von Bombendrohungen geworden.

Die Polizei in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist alarmiert. (Symbolfoto) © DENIS LOVROVIC / AFP

Nachdem erst vor wenigen Tagen aufgrund einer identischen Gefahrenlage drei Einkaufszentren evakuiert worden waren, seien nach übereinstimmenden Medienangaben nun mehrere Schulen betroffen.

"Wir gehen der Drohung nach und klären alle Umstände", erklärten die Behörden gegenüber der Tageszeitung "Jutarnji list".

Polizeikräfte hätten demnach umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, seien mit einem Großaufgebot im Einsatz und würden die betroffenen Gebäude vorsorglich untersuchen.

Nähere Informationen darüber sind noch nicht bekannt.