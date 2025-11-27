Nach Fund von Fliegerbombe in Potsdam: Blindgänger wird entschärft

Potsdam - Die im Forst im Süden Potsdams gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstag entschärft.

Der Fundort der Weltkriegsbombe befindet sich in der Nähe des Telegrafenberges. © Drees & Sommer SE/Drees & Sommer SE/obs

Ab 8.30 Uhr gilt rund um den Fundort ein Sperrkreis mit einem Radius von 800 Metern, wie die Stadt Potsdam mitteilte.

Im betroffenen Gebiet liegen unter anderem das Geoforschungszentrum, der Neue Friedhof, die Preußenschänke, ein Gewerbegebiet sowie das ehemalige Telekom-Gelände. Wohnhäuser müssen nicht evakuiert werden.

Die Straßen rund um den Sperrkreis bleiben befahrbar: Weder die B2 (Michendorfer Chaussee) noch die Heinrich-Mann-Allee oder der Brauhausberg müssen gesperrt werden. Auch beim Busverkehr gibt es kaum Einschränkungen: Nur die Linie 691 wendet am Wendekreis der Albert-Einstein-Straße.

Für die Sicherheit sorgen etwa 130 Einsatzkräfte der Stadt Potsdam. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst übernimmt die Entschärfung.

Es ist der erste Bombenfund des Jahres in der brandenburgischen Landeshauptstadt – seit 1990 wurde damit bereits der 211. Weltkriegssprengkörper in der Stadt geborgen.