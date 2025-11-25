Große Evakuierung in Troisdorf: Weltkriegsbombe sicher gesprengt

Troisdorf - In Troisdorf am Rande Kölns ist am Montagnachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe wurde am Abend erfolgreich gesprengt.

Der Briten-Blindgänger wurde am Montagabend gegen 21.30 Uhr erfolgreich entschärft. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Ursprünglich war die Sprengung bis 21 Uhr geplant, verzögerte sich jedoch. Kurz nach 21.30 Uhr kam schließlich die Entwarnung über die Warn-App NINA.

Die 250 Kilogramm schwere englische Fliegerbombe wurde am Vormittag auf einem Grundstück an der Moselstraße entdeckt. Wegen ihres gefährlichen chemischen Langzeitzünders war ein schneller Einsatz nötig.

Für die Evakuierung legte die Stadt Troisdorf einen Sicherheitsradius von 500 Metern fest.

Alle Anwohnerinnen und Anwohner mussten den Bereich vollständig verlassen, erst danach konnten die Fachkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit der Arbeit beginnen.

Als Anlaufstelle für die evakuierten Menschen stand die Stadthalle Troisdorf in der Kölner Straße bereit.