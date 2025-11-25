Bomben-Verdacht in Leipzig: Untersuchungen nahe dem Hauptbahnhof

Leipzig - Muss der Leipziger Hauptbahnhof nun geräumt werden? Bei Bauarbeiten nahe dem Verkehrsdrehkreuz sind am Montag zwei Bomben-Verdachtsfälle aufgetreten. Die Untersuchungen laufen.

Auf dieser Baustelle nahe dem Leipziger Hauptbahnhof sind am Montag zwei Bomben-Verdachtsfälle aufgetreten. © EHL Media

Entdeckt wurden die Fälle auf dem Gelände des aktuell in Entstehung befindlichen Löwitz-Quartiers auf der Westseite des Hauptbahnhofs.

Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte auf Anfrage von TAG24 die Funde. Diese würden aktuell überprüft, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Nach Informationen von TAG24 können derartige Überprüfungen mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die "Leipziger Volkszeitung" berichtete zeitgleich, dass weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen folgen und Klarheit bringen sollen.

Für eine Evakuierung des Gebiets gebe es demnach noch keinen Grund, teilte Stadtsprecher Matthias Hasberg mit.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, könne es zu weitreichenden Evakuierungen kommen, von denen dann auch der Zugverkehr im Hauptbahnhof betroffen wäre.