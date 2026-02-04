Nächste Bombe in Köln gefunden: Straßensperren eingerichtet, auch KVB betroffen

Am Mittwoch ist bei Bauarbeiten in Köln-Neubrück eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger muss noch heute entschärft werden.

Von Laura Miemczyk

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) ist vor Ort. (Symbolfoto) © Frank Molter/dpa Nach Angaben der Stadt Köln war die amerikanische Zweieinhalb-Zentner-Bombe (125 Kilo) am Morgen im Bereich des Rather Kirchwegs/Pohlstadtswegs in Köln-Neubrück/-Brück gefunden worden. Zur Entschärfung des Blindgängers hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) einen Evakuierungsradius von 300 Metern bestimmt.

Der Gefahrenbereich muss abgesperrt und sämtliche Anwohner evakuiert werden. Von den Maßnahmen betroffen ist nach Angaben der Stadt eine Flüchtlingsunterkunft mit 73 Bewohnern. Das Ordnungsamt ist vor Ort.

Im TAG24-Live-Ticker halten wir Euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

Wenige Stunden nach der Entdeckung des Blindgängers konnte die Freigabe zur Entschärfung erteilt werden. Der KBD beginnt nun mit seiner Arbeit.

Nicht nur Straßen, auch kleinere Feldwege werden am Mittwoch in Neubrück gesperrt. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa