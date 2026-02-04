Nächste Bombe in Köln gefunden: Straßensperren eingerichtet, auch KVB betroffen
Köln - Am Mittwoch wurde bei Bauarbeiten in Köln-Neubrück eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger muss noch heute entschärft werden.
Nach Angaben der Stadt Köln war die amerikanische Zweieinhalb-Zentner-Bombe (125 Kilo) am Morgen im Bereich des Rather Kirchwegs/Pohlstadtswegs in Köln-Neubrück/-Brück gefunden worden.
Zur Entschärfung des Blindgängers hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) einen Evakuierungsradius von 300 Metern bestimmt.
Der Gefahrenbereich muss abgesperrt und sämtliche Anwohner evakuiert werden. Von den Maßnahmen betroffen ist nach Angaben der Stadt eine Flüchtlingsunterkunft mit 73 Bewohnern. Das Ordnungsamt ist vor Ort.
Im TAG24-Live-Ticker halten wir Euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.
Update, 13.59 Uhr: Freigabe zur Entschärfung erteilt
Wenige Stunden nach der Entdeckung des Blindgängers konnte die Freigabe zur Entschärfung erteilt werden.
Der KBD beginnt nun mit seiner Arbeit.
Update, 13.29 Uhr: Straßensperren werden eingerichtet, auch Fuß- und Feldwege betroffen
Die Stadt richtet derzeit nach und nach Straßensperren rund um den Fundort ein.
Betroffen sind der Neubrücker Ring, der Rather Kirchweg, der Pohlstadtsweg und die Astrid-Lindgren-Allee sowie kleinere Fuß- und Feldwege.
Einschränkungen gibt es auch bei der KVB: Ab der Haltestelle Merheim fährt die Buslinie 157 weiter über die Olpener Straße bis zur Frankfurter Straße und endet schließlich in Ostheim.
Die Buslinie 179 wird ab der Haltestelle Kuthstraße nach Ostheim umgeleitet und endet dort. Die im Evakuierungsgebiet liegenden Haltestellen Straßburger Platz, Rösrather Straße und Wiehler Straße werden nicht bedient.
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa