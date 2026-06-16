Potsdam wegen Bombenentschärfung lahmgelegt: 6500 Menschen evakuiert
Von Wilhelm Pischke, Anja Mia Neumann
Potsdam - Vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe sind weite Teile der Potsdamer Innenstadt evakuiert worden.
Evakuierungstrupps würden nun schauen, ob sich noch Menschen im Sperrkreis befänden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Zudem ist der Verkehr am Hauptbahnhof komplett eingestellt worden. Die S-Bahn startet und endet in Babelsberg.
Etwa 6500 Menschen mussten ihre Wohnungen bis 8.30 Uhr verlassen, kündigte die Stadt an. Um den Fundort am Freizeitbad blu wurde ein Sperrkreis von rund 700 Metern Radius eingerichtet.
Die Frage, wann die Sperrungen aufgehoben werden sollen, hat die Stadtverwaltung offen gelassen.
Sprengmeister Mike Schwitzke sagte, er rechne damit, dass die Entschärfung 30 Minuten bis eine Stunde dauern werde.
Je schneller der Sperrkreis stehe, desto schneller könne er mit der eigentlichen Arbeit beginnen und desto schneller werde dann auch der Sperrkreis wieder aufgehoben.
Titelfoto: Sven Kaeuler/dpa