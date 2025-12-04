Schon wieder Bombe in Köln gefunden: Mehr als 8000 Menschen müssen evakuiert werden

Köln - Am Donnerstag ist in Köln-Klettenberg eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger muss noch am heutigen Donnerstag entschärft werden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Nach Angaben der Stadt Köln war die englische Zehn-Zentner-Bombe am Mittag bei Sondierungsarbiten nahe der Nasse-/Luxemburger Straße entdeckt worden.

Zur sicheren Entschärfung des Blindgängers mit Heckaufschlagzünder muss das Gebiet rund um den Fund evakuiert werden. Dafür wird der Gefahrenbereich, der mit einem Radius von 500 Metern bestimmt wurde, vollständig abgesperrt.

Rund 8400 Menschen sind von den Evakuierungs-Maßnahmen betroffen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) und das Ordnungsamt sind bereits vor Ort.

Wann die Weltkriegsbombe entschärft wird, steht derzeit noch nicht fest.

Im TAG24-Ticker halten wir Euch über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden.