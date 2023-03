Sprengung von drei Weltkriegs-Bomben am Samstag: 1800 Einsatzkräfte bereiten sich vor

Göttingen - Bereits im November vergangenen Jahres stand fest, dass in Göttingen ( Niedersachsen ) am kommenden Samstag mehrere Bomben entschärft oder gesprengt werden müssen. Jetzt bereiten sich die ersten Einsatzkräfte darauf vor.

Die Sparkassen-Arena ist im Umfeld der gefundenen Bomben bereits seit Januar gesperrt. (Archivbild) © Swen Pförtner/dpa

Über 1800 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, THW, Rettungsdiensten und weiteren Hilfsorganisationen sollen am Samstag im Einsatz sein.

Rund 10.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Um die Bomben herum soll ein Sperrgebiet mit einem Radius von 1000 Metern gelten.

Weil dadurch auch belebte Straßen gesperrt werden, muss mit starken Einschränkungen im Stadtverkehr gerechnet werden.

Schon am Freitagabend werden hunderte Polizeikräfte aus Lüneburg, Hannover, Braunschweig, Hildesheim und Northeim in Göttingen erwartet. Sie sollen beim Überwachen des Sperrgebiets helfen.

Da auch das Polizeidienstgebäude in der Groner Landstraße von der Evakuierung betroffen ist, müssen Mitarbeiter ihre Arbeit in das Dienstgebäude in der Otto-Hahn-Straße verlegen. Dadurch werden auch alle Telefonate in das Ersatz-Dienstgebäude umgeleitet.