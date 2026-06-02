Sprengung von Panzerminen im Klietzer See: Anwohner müssen Gebiet räumen

Klietz - Zwei Panzerminen , die bei Kampfmittelräumungsarbeiten im Klietzer See im Landkreis Stendal gefunden wurden, sollen am Dienstagvormittag entschärft werden.

Der Gefahrenbereich muss 9 Uhr verlassen werden. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Weil Gefahren für die Bevölkerung nicht auszuschließen sind, hat der Landkreis eine Sperrzone mit einem Radius von 150 Metern eingerichtet.

Einwohner und Anlieger müssen den Gefahrenbereich ab 9 Uhr verlassen haben. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 12 Uhr.

Das Dorfgemeinschaftshaus Klietz steht Bürgerinnen und Bürgern, die keine anderweitige Möglichkeit der Unterbringung haben, offen.