Sprengung von Panzerminen im Klietzer See: Anwohner müssen Gebiet räumen
Von Dörthe Hein
Klietz - Zwei Panzerminen, die bei Kampfmittelräumungsarbeiten im Klietzer See im Landkreis Stendal gefunden wurden, sollen am Dienstagvormittag entschärft werden.
Weil Gefahren für die Bevölkerung nicht auszuschließen sind, hat der Landkreis eine Sperrzone mit einem Radius von 150 Metern eingerichtet.
Einwohner und Anlieger müssen den Gefahrenbereich ab 9 Uhr verlassen haben. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 12 Uhr.
Das Dorfgemeinschaftshaus Klietz steht Bürgerinnen und Bürgern, die keine anderweitige Möglichkeit der Unterbringung haben, offen.
Der Landkreis hatte am 22. Mai mitgeteilt, dass im See zwei Panzerminen aus dem Deutschen Reich gefunden worden waren. Weil sie nicht transportfähig sind, sollen sie gesprengt werden.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa