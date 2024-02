Weltkriegsbombe auf Baustelle in Leipzig gefunden: Sprengung erfolgreich!

Auf dieser Baustelle im Leipziger Stadtteil Großzschocher ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe gefunden worden. © Silvio Bürger

Auf einer Baustelle an der Bismarckstraße im Stadtteil Großzschocher ist am Mittwochnachmittag bei Baggerarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Wie Polizeisprecherin Josephin Sader gegenüber TAG24 mitteilte, handelt es sich um eine 30-Kilo-Brandbombe. "Die Meldung ging bei uns gegen 12.30 Uhr ein."

Auf dem Gelände an der Arthur-Nagel-Straße werde derzeit eine neue Grundschule gebaut, so die Behörde am Donnerstag ergänzend.

Es wurde ein Sperrkreis eingerichtet. Dieser hat laut Polizei zunächst jedoch nur einen Umkreis von 30 Metern und erstreckt sich damit lediglich auf den angrenzenden Fußweg. "Der Verkehr ist nicht betroffen", so Sader.



Der Kampfmittelräumdienst konnte die Bombe bergen und auf einem Feld an der B186 sprengen. Auswirkungen auf den Verkehr hatte dies nicht, hieß es weiter.