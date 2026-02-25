Weltkriegsbombe im Saalekreis gefunden! Anwohner werden evakuiert

Bad Dürrenberg - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Bad Dürrenberger Ortsteil Tollwitz (Saalekreis) läuft die Evakuierung.

In Bad Dürrenberg wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Einige Einwohner bräuchten noch Hilfe mit Krankentransporten, sagte eine Landkreissprecherin. Es laufe aber alles ruhig und entspannt.

Bis zur Entschärfung, die für den Vormittag geplant war, könne es noch etwas dauern.

Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Sondierungsarbeiten für den Bau einer Fernwärmetrasse gefunden worden.

Aus Sicherheitsgründen wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von 750 Metern eingerichtet.