Weltkriegsbombe in Gelnhausen: 600 Menschen betroffen, Plan für Entschärfung steht jetzt fest

Gelnhausen - Am Freitag müssen rund 600 Bewohner von Gelnhausen ihr Zuhause verlassen. Auslöser ist die geplante Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Schulen, Kitas oder Pflegeeinrichtungen sind nicht betroffen.

Der Sperrbereich wurde festgelegt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Stadt im Main-Kinzig-Kreis mitteilte, soll am Freitagmorgen ab 8 Uhr ein Sicherheitsradius von 500 Metern um den Fundort des Blindgängers im Bereich des Meerholzer Anglerheims eingerichtet und dieser dann von Experten entschärft werden.

Es gilt: Sämtliche Personen sind verpflichtet, den Sicherheitsbereich rechtzeitig zu verlassen. Es wird zudem empfohlen, Haustiere mitzunehmen.

Ob die Entschärfung der Bombe, die im Rahmen von Bauarbeiten der Deutschen Bahn gefunden worden war, Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben wird, ist demnach bislang noch unklar.

Fest steht jedoch, dass der im Erdreich sowie im Grundwasserbereich liegende Sprengkörper der Stadt zufolge zunächst einmal aufwendig für die geplante Entschärfung freigelegt werden muss.

Von der Evakuierung betroffen sind rund 600 Personen in folgenden Straßen (Hausnummern):