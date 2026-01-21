Weltkriegsbombe in Gelnhausen: 600 Menschen betroffen, Plan für Entschärfung steht jetzt fest
Gelnhausen - Am Freitag müssen rund 600 Bewohner von Gelnhausen ihr Zuhause verlassen. Auslöser ist die geplante Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Schulen, Kitas oder Pflegeeinrichtungen sind nicht betroffen.
Wie die Stadt im Main-Kinzig-Kreis mitteilte, soll am Freitagmorgen ab 8 Uhr ein Sicherheitsradius von 500 Metern um den Fundort des Blindgängers im Bereich des Meerholzer Anglerheims eingerichtet und dieser dann von Experten entschärft werden.
Es gilt: Sämtliche Personen sind verpflichtet, den Sicherheitsbereich rechtzeitig zu verlassen. Es wird zudem empfohlen, Haustiere mitzunehmen.
Ob die Entschärfung der Bombe, die im Rahmen von Bauarbeiten der Deutschen Bahn gefunden worden war, Auswirkungen auf den Bahnverkehr haben wird, ist demnach bislang noch unklar.
Fest steht jedoch, dass der im Erdreich sowie im Grundwasserbereich liegende Sprengkörper der Stadt zufolge zunächst einmal aufwendig für die geplante Entschärfung freigelegt werden muss.
Von der Evakuierung betroffen sind rund 600 Personen in folgenden Straßen (Hausnummern):
- Am Bruchweg (2-20)
- Am Erlenbruch (1-22)
- Am Lindenbrunnen (1-31)
- Am Sandborn (1-2)
- Feldstraße (1-12)
- Hintergasse (1-9)
- Schulhausstraße (1-39)
- Schwalbenweg (1-13)
- Talhof (1)
- Unterdorfstraße (1-50)
- Waschbachweg (1-17)
- Wiesenbornstraße (18-65)
Sammelstelle in Sport- und Kulturhalle in Gelnhausen-Meerholz
Im Sicherheitsbereich befinden sich demnach auch landwirtschaftliche Betriebe mit Rinder- beziehungsweise Pferdehaltung. Eine Verlegung der Tiere würde laut den Verantwortlichen mit einem "unverhältnismäßig hohen Risiko" einhergehen, weshalb diese gesichert in den Stallungen verbleiben. Veterinäramt und Tierärzte seien vor Ort, um das Tierwohl zu überwachen.
Für die von den Evakuierungsmaßnahmen betroffenen Bewohner und deren Haustiere gibt es eine Sammelstelle in der Sport- und Kulturhalle in Meerholz. Es wird damit gerechnet, dass die Entschärfung einige Stunden dauern wird.
Titelfoto: David Inderlied/dpa