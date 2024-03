13.03.2024 18:51 Weltkriegsbombe in Magdeburg-Rothensee gefunden: Entschärfung abgeschlossen!

In Magdeburg wurde am frühen Mittwochabend eine 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe in Rothensee entschärft.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Rothensee wurde am heutigen Mittwochnachmittag eine 50-Kilogramm-Fliegerbombe entdeckt. Die Entschärfung fand am selben Abend statt. Die Entschärfung konnte erfolgreich durchgeführt werden. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes konnten die Bombe erfolgreich entschärfen. Gegen etwa 18.30 Uhr war der Einsatz abgeschlossen. Nach Angaben der Polizei wurde die Bombe bei Sonderarbeiten im Erdreich festgestellt. Aufgrund des Fundes wurde bereits ab 16 Uhr der betroffene Bereich komplett geräumt und abgesperrt. Der Gefahrenbereich und die betreffenden Zufahrtsstraßen wurden für die Einsatzkräfte der Kampfmittelbeseitigung abgesperrt werden. Bombenfund Weltkriegsbombe in Oranienburg entdeckt: Entschärfung erfolgreich Für die ab 18 Uhr beginnenden Maßnahmen kam es zu temporären Einschränkungen für den Bahnverkehr. Betroffen waren zudem vereinzelte Gebäude im Bereich der Burger Straße, der Stegelitzer Straße, sowie An den Barroseen. Es bestand jedoch keine akute Gefahr für die Zivilbevölkerung. Erstmeldung 13. März, 17.37 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 18.45 Uhr.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa