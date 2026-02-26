Weltkriegsbomben in Köln gefunden: Blindgänger erfolgreich gesprengt

Köln - Am Donnerstagnachmittag wurden zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln -Neubrück gefunden und unschädlich gemacht.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) muss die beiden Blindgänger sprengen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Wie die Stadt Köln mitteilte, wurden die beiden Kampfmittel auf einem Gelände am Neubrücker Ring entdeckt und knapp eine Stunde später von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Rheinland der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) kontrolliert gesprengt.

Eine Entschärfung sei demnach nicht möglich gewesen, weil die jeweiligen Zünder der Bomben defekt gewesen sind.

Im Vorfeld der Maßnahme warnte die Stadt daher: "Die Detonationen werden unter Umständen hörbar sein."

Um weitere Gefahren für Bürgerinnen und Bürger auszuschließen, wurde zudem eine Evakuierungszone rund um den Fundort eingerichtet. Mit Ausnahme einer Geflüchtetenunterkunft waren aber keine Anwohnerinnen und Anwohner davon betroffen.