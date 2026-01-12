Zwei Bomben auf einmal entdeckt: Tausende Menschen müssen evakuiert werden

Düsseldorf - Bei Bauarbeiten in Düsseldorf sind am Montag gleich zwei britische Fünf-Zentner-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Nach der Entdeckung zweier Fliegerbomben in Düsseldorf müssen Tausende Menschen am Montag während der Entschärfung evakuiert werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Die Bomben-Blindgänger sollen noch im Laufe des Tages entschärft werden, wie die Stadt am Mittag informierte.

Dafür wird ein Bereich mit einem Radius von 400 Metern um den Fundort an der Sankt-Franziskus-Straße im Stadtteil Mörsenbroich evakuiert.