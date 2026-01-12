Zwei Bomben auf einmal entdeckt: Tausende Menschen müssen evakuiert werden
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Bei Bauarbeiten in Düsseldorf sind am Montag gleich zwei britische Fünf-Zentner-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.
Die Bomben-Blindgänger sollen noch im Laufe des Tages entschärft werden, wie die Stadt am Mittag informierte.
Dafür wird ein Bereich mit einem Radius von 400 Metern um den Fundort an der Sankt-Franziskus-Straße im Stadtteil Mörsenbroich evakuiert.
Bis zu rund 4000 Anwohnerinnen und Anwohner sind von den Maßnahmen betroffen und müssen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.
Der genaue Zeitpunkt der Entschärfung steht derzeit noch nicht fest und soll demnächst festgelegt werden.
