Zwei Bomben in Köln gefunden: 6000 Anwohner von Evakuierung betroffen

Köln - Im Kölner Veedel Gremberghoven sind am Donnerstagnachmittag zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Entschärfungen sollen noch heute stattfinden!

Rund um den Fundort der beiden Bomben ist ein Evakuierungsbereich von 500 Metern Radius festgelegt worden. © Bildmontage: Stadt Köln

Einer offiziellen Mitteilung der Stadt Köln zufolge seien die beiden englischen Zehn-Zentner-Bomben bei Sondierungsarbeiten im Bereich der Cherusker-/Cimbernstraße gefunden worden.

Wie es weiter heißt sollen die Blindgänger noch im Laufe des Donnerstags entschärft werden. Eine genaue Uhrzeit steht hingegen noch nicht fest.

Rund 6000 Anwohner sind von den Evakuierungsmaßnahmen im Radius von 500 Metern betroffen.

Laut Stadt habe man in der Kopernikusschule auf der Bonner Straße eine Anlaufstelle für alle Betroffenen eingerichtet.

Wichtiger Hinweis: Hunde und andere Tiere sind dort nicht gestattet!