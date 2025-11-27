Nach Fund von Fliegerbombe in Potsdam: Blindgänger entschärft

Potsdam - Die im Forst im Süden Potsdams gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag erfolgreich entschärft.

Der Fundort der Weltkriegsbombe befindet sich in der Nähe des Telegrafenberges. © Drees & Sommer SE/Drees & Sommer SE/obs

Ab 8.30 Uhr galt rund um den Fundort ein Sperrkreis mit einem Radius von 800 Metern, wie die Stadt Potsdam mitteilte. Eine halbe Stunde später begann der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung. Gegen 10 Uhr konnten die Experten schließlich den Zünder sprengen.

Im betroffenen Gebiet lagen unter anderem das Geoforschungszentrum, der Neue Friedhof, die Preußenschänke, ein Gewerbegebiet sowie das ehemalige Telekom-Gelände. Wohnhäuser müssen nicht evakuiert werden.

Die Straßen rund um den Sperrkreis blieben befahrbar: Weder die B2 (Michendorfer Chaussee) noch die Heinrich-Mann-Allee oder der Brauhausberg müssen gesperrt werden. Auch beim Busverkehr gab es kaum Einschränkungen: Nur die Linie 691 wendet am Wendekreis der Albert-Einstein-Straße.

Für die Sicherheit sorgten etwa 130 Einsatzkräfte der Stadt Potsdam

Es ist der erste Bombenfund des Jahres in der brandenburgischen Landeshauptstadt - seit 1990 wurde damit bereits der 211. Weltkriegssprengkörper in der Stadt geborgen.