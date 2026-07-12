Abend mit Cannabis-Keksen endet im Großeinsatz: Fünf Menschen müssen ins Krankenhaus

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Diese Kekse hatten es offenbar ordentlich in sich: Fünf Menschen mussten am Samstagabend nach dem Verzehr von Cannabis-Gebäck ins Krankenhaus.

Von Laura Voigt

Berlin - Diese Kekse hatten es offenbar ordentlich in sich: Fünf Menschen mussten am Samstagabend nach dem Verzehr von Cannabis-Gebäck ins Krankenhaus.

Es waren mehrere Rettungswagen vor Ort, um die durch Cannabis berauschten Personen zu versorgen. (Symbolbild)
Es waren mehrere Rettungswagen vor Ort, um die durch Cannabis berauschten Personen zu versorgen. (Symbolbild)  © Sina Schuldt/dpa

Gegen 23.45 Uhr rückte der Rettungsdienst in die Marchwitzastraße nach Berlin-Marzahn aus.

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren insgesamt zehn Einsatzkräfte mit mehreren Rettungswagen vor Ort, um die Betroffenen zu versorgen.

Nach der Erstbehandlung wurden alle fünf Personen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

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Lebensgefahr bestand nach Angaben der Feuerwehr nicht.

Wie es zu dem Vorfall kam und woher die Cannabis-Kekse stammten, war zunächst unklar. Die Hintergründe werden derzeit noch geprüft.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

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