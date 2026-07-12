Europas längste Indoor-Rutsche ist zurück: Hier darf ab sofort kostenlos gerutscht werden

Hamburg - Zwei Stunden nachdem der TÜV grünes Licht gegeben hatte, war es so weit: Am Freitagmittag wurde in der Hamburger Europa Passage erneut Europas längste Indoor-Rutsche eröffnet. Mit der 33 Meter langen Rutsche über vier Etagen startet das Einkaufszentrum in seinen Jubiläumssommer zum 20. Geburtstag . Kinder des Vereins GWA St. Pauli durften die Attraktion als Erste testen, auch TAG24 wagte die rasante Fahrt.

Kinder des Vereins GWA St. Pauli durften die Rutsche als Erste einweihen. Bevor es für sie auf die 33 Meter lange Abfahrt ging, wurde die Attraktion bei einem kurzen Eröffnungstalk offiziell freigegeben. Links: Center-Manager Karsten Bärschneider. © Madita Eggers/TAG24

Die XXL-Rutsche ist dabei ein Wiederholungstäter, die 2023 erstmals in der Europa Passage aufgebaut und damals noch von Promis wie Oliver Pocher (48) eingerutscht wurde.

Seitdem habe sich diese zu einem echten Publikumsmagnet entwickelt, wie Center-Manager Karsten Bärschneider gegenüber TAG24 betonte.

"Im vergangenen Jahr haben rund 15.000 Rutscherinnen und Rutscher das Angebot genutzt. Das zeigt, dass es sich um eine Attraktion handelt, die es so in dieser Form sonst kaum gibt!"

Gerutscht werden kann bis zum 15. August täglich von 12 bis 20 Uhr auf speziellen Vliesmatten. Mitmachen dürfen alle ab sechs Jahren und einer Körpergröße von 1,10 Metern. Das Angebot ist kostenlos.

Wer aber mindestens einen Euro spendet, kann freitags und samstags beim Rutschen nicht nur Gutes tun, sondern sich auch die Chance auf attraktive Gewinne sichern. Gemeinsam mit Radio Hamburg sammelt die Europa Passage während ihres gesamten Jubiläumsjahres Spenden für die Stiftung "Hörer helfen Kindern".

Nach der Fahrt sorgt eine Lichtschranke am Ende der Rutsche automatisch dafür, dass die Gewinn-Slotmachine (freitags und samstags bis 18 Uhr geöffnet) ausgelöst wird. Mit etwas Glück warten dort zahlreiche Sofortpreise sowie als Hauptgewinne zwei Vespas und eine Govecs E-Schwalbe.

Künstler und Komiker Jörg Knör (66), der den Jubiläumssommer ebenfalls begleitet, brachte die Aktion bereits am Freitag auf den Punkt: "Wir rutschen, damit die Kinder nicht sozial abrutschen!"