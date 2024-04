Bayerns hohe Bußgelder für Verstöße gegen Cannabisgesetz: Das ist der aktuelle Stand

Cannabiskonsum ist der Staatsregierung Bayerns ein Dorn im Auge. © Peter Kneffel/dpa

Die von der Staatsregierung sehr bewusst hoch angesetzten Bußgelder bei Verstößen gegen das Cannabisgesetz sorgen für Aufsehen, werden im Freistaat bisher aber nur selten ausgesprochen.

Im Schnitt gab es in ganz Bayern bislang nur drei Verstöße pro Tag, die vom neuen Bußgeldkatalog erfasst werden: Wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, registrierte die Polizei seit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. April dieses Jahres demnach insgesamt 45 Ordnungswidrigkeiten, etwa wegen Kiffens in sogenannten Konsumverbotszonen.



Nachdem die Berliner Ampel-Regierung die Teil-Legalisierung von Cannabis durchgesetzt hatte - auch gegen den Widerstand Bayerns - erarbeitete der Freistaat einen Bußgeldkatalog für die vom Bund zuvor festgelegten Ordnungswidrigkeiten.

Bayerns Gesundheitsministerium legte darin hohe Bußgelder fest.

Wer in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr Cannabis konsumiert, muss beispielsweise mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen. Die gleiche Summe droht beim Kiffen in Sichtweite einer Schule oder eines Kinderspielplatzes.