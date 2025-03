Cannabis bald schon wieder illegal? CSU erhöht den Druck

CSU-Chef Markus Söder (58, CSU, r.) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU). © Lukas Barth/dpa

"Wir wollen den Fehler der Ampel rückgängig machen und Cannabis wieder verbieten", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68) der "Augsburger Allgemeinen" (Montagausgabe).

Mit Blick auf den potenziellen Koalitionspartner SPD fügte er hinzu: "Die Innenminister der Länder sind sich da im Übrigen parteiübergreifend einig."

In den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD ist das Thema Cannabis strittig. Die Hoffnung, dass durch die Teillegalisierung von Cannabis die kriminelle Szene geschwächt würde, bezeichnete Herrmann als "total trügerisch". Sie werde sich auch in Deutschland nicht erfüllen. "Wir erleben in Europa, wie Drogenbosse nun mit noch härteren Mitteln ihre Geschäfte betreiben", sagte er.

Als weiteren Aspekt nannte Herrmann die Auswirkungen des Drogenkonsums im Straßenverkehr. "Formal sehen wir einen Rückgang von Drogendelikten, weil manches nicht mehr strafbar ist", sagte er.

"Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass im Straßenverkehr die Delikte im Zusammenhang mit Drogenkonsum zunehmen. Das ist eine erhebliche Gefahr, auch für Unbeteiligte."