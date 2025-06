Genehmigungen für Cannabis-Clubs: Selbst ernannter Hanf-Pionier vor Gericht

Alles in Kürze

Seit dem 1. Juli konnten Cannabisclubs einen Antrag auf nicht kommerziellen Anbau stellen. Bayern arbeitet extrem langsam bei den Genehmigungen. © Peter Kneffel/dpa

Zwei Anträge wurden den Angaben zufolge bislang abgelehnt, 21 sind noch in Bearbeitung. Zehn Anträge wurden von den Antragstellern zurückgezogen.

Zum 1. April 2024 wurde der Konsum von Cannabis unter bestimmten Bedingungen bundesweit legalisiert.

Seit dem 1. Juli konnten sogenannte Cannabisclubs einen Antrag auf nicht kommerziellen Anbau in ihrem jeweiligen Bundesland stellen.

Die Staatsregierung hatte die Teil-Legalisierung stets kritisiert und keinen Hehl daraus gemacht, sie mit Regeln so weit wie möglich einschränken zu wollen.

Am Amtsgericht München startet am Mittwoch ab 13 Uhr ein Prozess gegen einen Mann, der lange vergeblich auf eine Genehmigung seines "Chillout-Clubs" in Aschheim bei München wartete: Der selbst ernannte Hasch-Pionier Wenzel Cerveny ist wegen unerlaubten Handeltreibens mit Cannabisprodukten und ihrer unerlaubten Einfuhr angeklagt.

Schlagzeilen hatte er vor allem gemacht, als die Stadt Aschheim ihm in unmittelbarer Nähe, am Rathaus, einen kleinen Kinderspielplatz vor die Nase gesetzt hat, damit er keine Genehmigung für seinen geplanten Club bekommt.