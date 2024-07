Cannabis-Legalisierung: In dieser Sache ist NRW schon jetzt Spitzenreiter

Das sieht auch der Städte und Gemeindebund in NRW so. "Das Land hat die Kontrollen nun klar den Gemeinden zugewiesen. Damit dürfte auf die Ordnungsbehörden mehr Aufwand zukommen, den das Land gegenfinanzieren muss. Das fängt an bei der Feingrammwaage und reicht bis zum Personal", meint deren Vorsitzender Cristof Sommer (59) gegenüber der deutschen Presse-Agentur.

Rechnet damit, dass sich mit der Zeit mehrere hundert Cannabis-Clubs in Deutschland gründen werden: der Drogenbeauftragte des Bundes Burkhard Blienert (58, SPD). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Und das brauche Zeit. Völlige Kontrolle über das, was in den einzelnen Clubs geschieht, wird es aber so oder so wohl nicht geben, denn: Es soll bei Stichproben bleiben.

Und auch wenn das Interesse an den Cannabis-Clubs bislang eher schleppend anläuft: Laut des Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert (58, SPD) könnte sich in den nächsten Monaten bundesweit eine hohe dreistellige Zahl der Cannabis-Vereinigungen gründen.