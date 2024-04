Nach Cannabis-Legalisierung: Dürfen in NRW jetzt auch Polizeibeamte kiffen?

Düsseldorf - Kein Bubatz im Dienst! Das gilt in Nordrhein-Westfalen zumindest für Polizeibeamte . Eine entsprechende Verfügung hat das Innenministerium am heutigen Freitag erlassen.

Ein aktueller Erlass in Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich mit der Frage, ob Polizeibeamte nach der Cannabis-Legalisierung jetzt auch kiffen dürfen. © Bildmontage: Annette Riedl/dpa, Marijan Murat/dpa

Daneben ist es Polizisten auch untersagt, berauscht zur Arbeit zu kommen. Der Erlass, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sieht allerdings auch Ausnahmen vor. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte zuvor über das interne Papier berichtet.

Innenminister Herbert Reul (71, CDU) hatte am Mittwoch gegenüber den "Westfälischen Nachrichten" gesagt, dass er den Polizistinnen und Polizisten den Cannabis-Konsum verbieten müsse: "Einfach um rechtlich auf Nummer sicher zu sein und keinen Spielraum bei der Frage zu haben."

Tatsächlich hatte das Innenministerium bereits am 28. März - also wenige Tage vor Inkrafttreten der Teil-Legalisierung am 1. April - einen entsprechenden ersten Erlass verschickt.

In dem zweiseitigen Papier heißt es unter anderem: "Allen Bediensteten und Beschäftigten der Polizei ist es im Dienst untersagt, berauschende Mittel zu konsumieren. Dies betrifft insbesondere den Konsum von Cannabis."