Anbau unbegrenzt! Sächsischer Cannabis-Produzent fährt Produktion hoch

Der Produzent für medizinisches Cannabis aus Sachsen Demecan darf dank des neuen Gesetzes unbegrenzt Cannabis anbauen. © Holm Helis

Wie Demecan am heutigen Freitag mitteilte, könne man so "die vorhandenen Produktionskapazitäten, am "Cannabis Campus" in Ebersbach, voll auslasten". Demecan sei damit das erste deutsche Unternehmen, dass die Anbauerlaubnis für medizinisches Cannabis nach dem neuen Cannabisgesetz erhalten habe.

"Unser Ziel ist es, die Produktion weiter zu steigern und so die Versorgungssicherheit zu verbessern, denn aktuell gibt es leider viele Engpässe in der Patientenversorgung", so Dr. Adrian Fischer, einer der Geschäftsführer des Unternehmens.

Seit der Legalisierung am 1. April 2024 hätte der Cannabis-Anbieter nach eigenen Angaben zudem ein "starkes Umsatzwachstum" erzielt.