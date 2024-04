02.04.2024 17:36 So verläuft die Cannabis-Legalisierung in Sachsen-Anhalt!

Magdeburg - Während in anderen Städten die Teil-Legalisierung von Cannabis mit größeren Treffen oder Partys begangen worden ist, verlief die Gesetzesänderung in Sachsen-Anhalt eher ruhig. Seit dem 1. April dürfen privat drei Pflanzen angebaut werden. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa Es habe keine sogenannten "Kifferpartys" oder "Smoke-ins" gegeben, teilten die Polizeiinspektionen am Dienstag auf Anfrage mit. Auch verstärkte Kontrollen habe es nicht gegeben, hieß es unter anderem aus Halle und Stendal. In Berlin hatten sich am Ostermontag Hunderte Menschen vor dem Brandenburger versammelt und Joints angezündet. Mit dem neuen Cannabisgesetz ist der Besitz von bis zu 25 Gramm der getrockneten Droge im öffentlichen Raum erlaubt. Privat sogar bis zu 50 Gramm. Angebaut werden dürfen gleichzeitig drei Pflanzen. Samen, Pflanzen und geerntetes Cannabis müssen gegen Diebstahl und vor dem Zugriff von Kindern geschützt werden.

