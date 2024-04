AstraZeneca gibt tödliche Nebenwirkung seines Corona-Impfstoffs zu

Cambridge (England) - Der in Cambridge ansässige Pharmakonzern AstraZeneca hat zum ersten Mal vor Gericht zugegeben, dass sein Corona-Impfstoff eine tödliche Nebenwirkung auf die Blutgerinnung haben kann.

Der Pharmakonzern AstraZeneca entwickelte seinen Impfstoff in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford und wurde für seine Rolle im britischen Kampf gegen das Coronavirus gepriesen. © Kola Sulaimon / AFP

Wie Daily Mail berichtet, steht eine äußerst seltene Reaktion auf das Vakzin im Mittelpunkt einer Millionen schweren Sammelklage von Dutzenden Familien im Vereinigten Königreich, die behaupten, sie oder ihre Angehörigen seien durch den "defekten" Impfstoff des Pharmariesen "verstümmelt" oder "getötet" worden.

Die Anwälte der Kläger gehen davon aus, dass in einigen Fällen eine Entschädigung von bis zu 20 Millionen Pfund (rund 23,4 Millionen Euro) gefordert werden könnte.

AstraZeneca, das die Behauptungen bestreitet, räumte in einem im Februar dem High Court of Justice - das ist das Obergericht von England und Wales (EWHC) - vorgelegten Dokument allerdings ein, dass sein Impfstoff "in sehr seltenen Fällen TTS verursachen kann".

TTS ist die Abkürzung für das Thrombose-mit-Thrombopenie-Syndrom. Bei dieser Erkrankung leidet der Patient oder die Patientin unter Blutgerinnseln und einer niedrigen Thrombozytenzahl. Thrombozyten sind für die Blutgerinnung zuständig.

Die Komplikation, die als mögliche Nebenwirkung der Impfung mit AstraZeneca aufgeführt wird, wird als Vakzin-induzierte immunthrombotische Thrombozytopenie (VITT) bezeichnet.

Obwohl VITT zwei Jahre lang als potenzielle Nebenwirkung akzeptiert wurde, ist es das erste Mal, dass das Unternehmen vor Gericht zugibt, dass seine Impfung die Erkrankung verursachen kann, berichtet The Telegraph.