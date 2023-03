Coronavirus: Neue Omikron-Variante "Arcturus" verbreitet sich rasch von Indien aus

Indien - Meldet sich das Coronavirus in einer neuen Form zurück? Nachrichten aus Indien lassen womöglich Sorge vor einer sich rasch verbreitenden Omikron-Subvariante aufkommen. Dennoch besteht wohl vorerst kein Grund zur Panik.

Für viele Bürger gehören Corona-Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Maske nicht mehr zum Alltag. © Robert Michael/dpa

Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron hießen die unliebsamen Begleiter während der Corona-Pandemie. Und jetzt, wo sich der Alltag schon wieder fast normal anzufühlen scheint, kommen beunruhigende Nachrichten aus Indien.

Wie die "Deutsche Apothekerzeitung" berichtete, wächst die Sorge vor "Arcturus", einer neuen rekombinanten Untervariante von Omikron namens XBB.1.16.

Die Verbreitung dieser Variante sei indischen Experten zufolge gravierend. Innerhalb der letzten 14 Tage sei die Zahl der Neuinfektionen um sage und schreibe 281 Prozent gestiegen.

Wie groß die Aufregung im Süden Asiens wirklich ist, wird anhand eines alarmierenden Twitter-Statements des Kinderarztes und Mitglieds der WHO-Vakzin-Gruppe, Vipin Vashishta, deutlich.

"Alle Augen sollten auf Indien gerichtet sein! Wenn es XBB.1.16 alias #Arcturus gelingen könnte, die ‚robuste‘ Bevölkerungsimmunität von Indern zu durchbrechen, die dem Ansturm von Varianten wie BA.2.75, BA.5, BQs, XBB.1.5 erfolgreich widerstanden haben, dann muss sich die ganze Welt ernsthaft Sorgen machen!", so der renommierte Forscher am Mangla Hospital and Research Center im indischen Bijnor.