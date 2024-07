Corona in NRW wieder auf dem Vormarsch: Wie viel Schuld trägt die Fußball-EM?

Derzeit ist ein leichter Anstieg der Covid-19-Fallzahlen im gesamten Land zu beobachten. © Tobias Hase/dpa

Ein leichter Anstieg der Covid-19-Fallzahlen sei deutschlandweit zu beobachten, schilderte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium auch unter Berufung auf Daten des Robert Koch-Instituts (RKI). Gemessen an Zahlen während der Pandemie seien die Werte "ausgesprochen niedrig".

Und: "Es gibt keine Hinweise, dass die Zahl schwerer Erkrankungsverläufe oder von Sterbefällen im Zusammenhang mit Covid-19 bundesweit oder in Nordrhein-Westfalen zunähme", betonte das Ministerium.

Auch im europäischen Ausland sowie in den USA steigen die Covid-19-Fälle leicht. Das RKI führe das auf die derzeit zirkulierenden Varianten JN.1 und KP.3 zurück, hieß es in Düsseldorf. In Deutschland sei Covid-19 gemäß Infektionsschutzgesetz weiter meldepflichtig.

Auch wenn es längst keine volle Erfassung der Infektionsfälle mehr gebe, könnten die aktuellen Meldezahlen den saisonalen Verlauf doch zuverlässig abbilden, schilderte das Ministerium. Und Covid-19-Erkrankungswellen ließen sich nach wie vor erkennen.