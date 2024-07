29.07.2024 07:17 1.497 Corona sorgt noch immer für zu viele Todesfälle

Sydney - Das Coronavirus treibt die überdurchschnittlich hohe Sterblichkeitsrate in Australien weiter an, wie Untersuchungen ergaben, die am heutigen Montag vorgestellt wurden. Die Experten sagen zudem voraus, dass die Auswirkungen der Krankheit noch jahrelang zu spüren sein werden. Aufgrund des Coronavirus starben auch 2023 überdurchschnittlich viele Menschen. © AFP/David Gannon Das Australian Actuaries Institute stellte fest, dass im Jahr 2023 fünf Prozent mehr Menschen starben als erwartet, was 8400 überzähligen Todesfällen entspricht. Die Experten ermittelten die Zahl der Menschen, die direkt oder indirekt an den Folgen von Covid starben, und stellten fest, dass die überhöhte Sterblichkeitsrate immer noch über dem Niveau vor der Pandemie lag. Etwa 4600 Todesfälle wurden direkt auf das Coronavirus zurückgeführt, die neunthäufigste Todesursache im vergangenen Jahr. Coronavirus AstraZeneca gibt tödliche Nebenwirkung seines Corona-Impfstoffs zu Die übermäßigen Todesfälle, die nicht auf Covid-19 zurückzuführen waren, traten besonders bei Australiern über 75 Jahren auf, wobei frühere Infektionen und Unterbrechungen der Gesundheitsversorgung im Zusammenhang mit Corona das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Diabetes und Demenz erhöhten. Auch Verzögerungen bei der Routine- oder Notfallversorgung und nicht diagnostiziertes Covid-19 wurden als mögliche Gründe für die überdurchschnittlich hohe Sterblichkeitsrate angeführt. "Neues normales" Sterblichkeitsniveau wahrscheinlich höher als ohne Pandemie Viele Corona-Fälle werden nicht erkannt, was noch immer zu einer hohen Sterblichkeit führt. (Symbolbild) © Scott Heins/Getty Images/AFP Dennoch war die überhöhte Sterblichkeitsrate im Jahr 2023 niedriger als im Jahr 2022, so die Experten: "Es ist ermutigend, dass jede aufeinanderfolgende Covid-19-Welle bisher zu weniger Todesfällen geführt hat als die vorherige", sagte die Sprecherin des Actuary Institute, Karen Cutter. "Wir gehen jedoch davon aus, dass Corona noch einige Jahre lang eine gewisse Übersterblichkeit verursachen wird, entweder als direkte Todesursache oder als Mitursache für andere Ursachen wie Herzkrankheiten." Sie fügte hinzu, dass das "neue normale" Sterblichkeitsniveau wahrscheinlich höher sei, als es ohne die Pandemie der Fall gewesen wäre. Coronavirus AstraZeneca nimmt seinen Corona-Impfstoff vom Markt Dem Bericht zufolge lag die Übersterblichkeit in Australien unter dem weltweiten Durchschnitt, während Ecuador, Mexiko und Russland die höchsten Raten an ungeklärten Todesfällen aufwiesen. Neuseeland hatte die niedrigste Übersterblichkeitsrate unter den 40 Ländern, für die Daten vorlagen.

Titelfoto: AFP/David Gannon