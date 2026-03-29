Schwere Corona-Erkrankung? Jetzt droht möglicherweise Krebs

USA - Wer schwer an COVID-19 erkrankte, könnte laut einer US-Studie nun ein höheres Risiko für Lungenkrebs haben.

Wer nur mild an Corona erkrankt war, muss sich keine Sorgen machen. (Symbolbild) © 123RF/wirestock

Insbesondere schwere Krankheitsverläufe von Corona können laut ecancer langfristige Veränderungen im Lungengewebe auslösen.

Diese könnten Monate oder sogar Jahre nach der Infektion dafür sorgen, dass Tumore leichter entstehen oder wachsen.

"Ein schwerer Verlauf von Covid-19 oder Grippe kann die Lunge in einen lang anhaltenden Entzündungszustand versetzen, der es Krebs später erleichtert, sich dort anzusiedeln", erklärt Jie Sun, Professor für Medizin und Leiter der Forschungsgruppe.

Ein erhöhtes Risiko wurde bislang vor allem bei Menschen beobachtet, die wegen eines schweren Krankheitsverlaufs im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Wer nur milde Symptome hatte oder kaum Beschwerden verspürte, muss sich nach aktuellem Stand keine zusätzlichen Sorgen machen.