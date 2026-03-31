Covid-Impfschutz in Gefahr: "Erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit"

USA - Eine neue, stark mutierte COVID-19-Variante breitet sich rasant aus und könnte die Wirksamkeit bisheriger Impfstoffe verringern.

Die neue Virusvariante könnte die Wirkung der Impfstoffe beeinträchtigen. (Symbolbild) © 123rf/stefanamer

Wie die Behörde US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berichtet, warnen Wissenschaftler vor einer neuen, stark mutierten Virusvariante mit der Bezeichnung BA.3.2/"Zikade".

Diese könnte nach Einschätzung von Experten Eigenschaften besitzen, die die Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffe teilweise beeinträchtigen. Dennoch soll er zumindest weiterhin vor schweren Krankheitsverläufen schützen.

Dem Bericht zufolge ist der Erreger inzwischen in 23 Ländern nachgewiesen und ist in Teilen Europas bereits für bis zu 30 Prozent der Fälle verantwortlich.

"Der Stamm weist zahlreiche Mutationen auf, die dazu führen können, dass er vom Immunsystem anders erkannt wird", erklärte der Virologe Andrew Pekosz gegenüber der New York Post.

Dr. Marc Siegel, Arzt am NYU Langone Health, fügte hinzu: "Es besteht die Sorge, dass er ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen könnte."