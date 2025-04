1500 Menschen protestieren in Leipzig gegen Bildungspaket

"Dieses Paket verschärft die Krise und den Personalmangel an Sachsens Schulen – und das auf dem Rücken der Lehrkräfte", kritisierte der Landesvorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes, Michael Jung. Die geplanten Einschnitte träfen nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern alle, die Schule gestalten – und alle, die dort lernen.



Weitere Protestaktionen sind geplant: Am Mittwoch soll in Chemnitz am Karl-Marx-Monument demonstriert werden, am Donnerstag vor dem Kultusministerium in Dresden.