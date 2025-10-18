A100 lahmgelegt! Hunderte Berliner wollen Autobahn-Ausbau stoppen

Berlin - Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin gegen den weiteren Ausbau der Stadtautobahn A100 demonstriert .

Laut Veranstaltern nahmen mehrere Tausend Menschen an der Veranstaltung teil. © Paul Zinken/dpa

Zu Fuß und auf dem Fahrrad protestierten sie unter dem Motto "Wir setzen der A100-Irrfahrt ein Ende" vor allem gegen die Pläne für einen 17. Bauabschnitt der Autobahn vom Treptower Park zur Storkower Straße.

Von verschiedenen Startpunkten aus zogen Demonstranten am frühen Nachmittag zunächst bis zur Hatun-Sürücü-Brücke, die an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln über die A100 führt.

Später ging es dann weiter auf die A100, die auf dem entsprechenden Abschnitt gesperrt worden war. Die Veranstalter sprachen von einer Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich, die Polizei von gut 500.

Eine Abschlusskundgebung mit Konzert und DJs war für den späteren Nachmittag auf der A100 kurz vor Abfahrt Treptower Park angekündigt.