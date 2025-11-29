Flaschenwürfe bei Rechtsextremen-Demo: Neonazis ziehen durch Berlin-Mitte

Berlin - Ein Gegenprotest aus rund 1000 Menschen blockiert den Weiterzug einer Neonazi-Demonstration in Berlin -Mitte mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Die Polizei ist vorbereitet. © Fabian Sommer/dpa

Die Gegendemonstranten haben sich nach Angaben der Polizei vor der Schlossbrücke an der Museumsinsel positioniert. Es müsse nun geklärt werden, wie es weitergehe, sagte Polizeisprecher Florian Nath kurz vor 15 Uhr.

Es waren drei Gegendemonstrationen angekündigt, eine davon von der Initiative Omas gegen Rechts.

Die Neonazi-Demonstration wurde von der rechtsextremen Partei Die Heimat, ehemals NPD, angemeldet. Bis zum Nachmittag wurden laut Polizei vier Teilnehmer der Kundgebung festgenommen, unter anderem wegen des Verwendens verbotener Symbole, sagte Nath.

Aus den Gegenprotesten heraus kam es den Angaben der Polizei zufolge vereinzeln zu Flaschenwürfen. Es sind rund 300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

