Jugend protestiert gegen Wehrdienst-Pläne: "Wollen nicht als Kanonenfutter enden"

Potsdam/Cottbus - Aus Protest gegen die Wehrdienst-Pläne der schwarz-roten Koalition in Berlin gehen auch in Brandenburg junge Menschen am 5. Dezember auf die Straße - und nicht in die Schule.

Viele Schüler in Brandenburg haben keine Lust auf die Bundeswehr. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

An einem bundesweiten Aktionstag wollen sich auch Schülerinnen und Schüler in Potsdam (10.00 Uhr am Alten Markt) und Cottbus (13.30 Uhr, Stadthallenvorplatz) beteiligen. Am 5. Dezember will der Bundestag voraussichtlich über das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz entscheiden.

"Wir wollen nicht als Kanonenfutter enden", heißt es auf Instagram unter einem Aufruf zum "Schulstreik gegen Wehrpflicht". "Wir schauen nicht stumm zu wie

wir und unsere Freunde per Los zum Töten und Sterben gezwungen werden."

Auch Linke und BSW kritisieren die Wehrdienst-Pläne von Union und SPD und wollen die Proteste unterstützen.

Die schwarz-rote Koalition hatte sich auf einen zunächst freiwilligen Wehrdienst geeinigt. Dafür müssen alle 18-jährigen Männer Fragebögen ausfüllen und zu einer Musterung erscheinen. Sollten sich nicht genug Freiwillige für die Truppe finden, könnte der Bundestag demnach über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden. Dabei könnte auch ein Zufallsverfahren zur Auswahl genutzt werden.

"Wir wollen nicht ein halbes Jahr unseres Lebens in Kasernen eingesperrt sein, zu Drill und Gehorsam erzogen werden und töten lernen", schreiben die Organisatoren der Protestaktionen.