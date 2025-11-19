Eskalation am Tagebau Hambach: 15 Waldbesetzer nach Räumung in Gewahrsam

Kerpen/Bergheim - Bei der Räumung eines letzten von Aktivisten besetzten Waldstückes am Braunkohle-Tagebau Hambach im Rheinischen Revier hat die Polizei 15 Personen in Gewahrsam genommen.

Das Sündenwäldchen am Tagebau Hambach wurde mehrere Monate lang von Aktivisten besetzt. Jetzt rückte die Polizei an. © Henning Kaiser/dpa

Von ihnen befänden sich nach dem Einsatz am Dienstag aktuell noch vier Personen in Gewahrsam der Polizei, sagte ein Sprecher der Behörde am Morgen der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Direkt vor dem Gebäude der Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreises in Bergheim hätten sich am Abend in der Spitze bis zu zehn Menschen versammelt, die sich solidarisch mit den in Gewahrsam genommenen Personen zeigten. Diese Mahnwache dauere an, erklärte die Polizei weiter.

Insgesamt sind bei dem Einsatz im Bereich des Manheimer Erbwaldes bei Kerpen unweit von Köln laut Polizei 18 Personen von Beamten aus dem Wald begleitet worden.

Neben den 15 Personen, die in Gewahrsam genommen wurden, hätten drei Personen einen Platzverweis bekommen und seien nach der Identitätsfeststellung entlassen worden, teilte die Polizei weiter mit.

Die Beamten fertigten unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, hieß es.