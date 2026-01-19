Angriff auf Iran-Demo: Polizei nimmt acht Personen in Gewahrsam

Von André Klohn Hamburg - Bei einer Protestaktion gegen die Gewalt im Iran und die Situation in Syrien hat es in Hamburg eine Auseinandersetzung gegeben.

Laut den Angaben der Polizei gibt es keine Verletzten. © NEWS5/Sebastian Peters

Vier nicht an der Aktion teilnehmende Menschen seien Teilnehmende zunächst verbal angegangen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am Abend.

Daraus habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt. Polizisten nahmen insgesamt acht Menschen in Gewahrsam.

Verletzte gab es bei dem Vorfall am Rathausmarkt nach Angaben des Lagezentrums nicht.

Die Protestaktion war den Angaben zufolge von der Gruppe Justice for Kurds angemeldet worden.

In der Spitze hatten daran rund 100 Menschen teilgenommen. Die Hintergründe müssten nun ermittelt werden, hieß es.