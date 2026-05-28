Aktivisten blockieren Dresdner Kreuzung: Autofahrer wollen sich Weg freihupen

Dresden - Erneut haben Klimaaktivisten in Dresden den Berufsverkehr ins Visier genommen. Am Donnerstagvormittag fand eine Blockade-Aktion auf der Kreuzung am Straßburger Platz statt. Dies gefiel nicht jedem.

Die Blockade von "Extinction Rebellion" am Donnerstagmorgen begann auf der Lennéstraße. © Ove Landgraf

Mehrere Autofahrer versuchten, sich den Weg freizuhupen. Doch es war kein Durchkommen.

Jeweils sieben Minuten pro Fahrtrichtung bildeten 18 Mitglieder von "Extinction Rebellion" mit Fahrrädern eine Sperre. Los ging es auf der Lennéstraße, wo ein längerer Stau entstand.

Anschließend war die Stübelallee an der Reihe, bevor es für die Protestler auf die Güntzstraße ging, wo immerhin ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn passieren durfte.

Auf der Grunaer Straße fand die angemeldete Versammlung schließlich ihr Ende.