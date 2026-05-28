Aktivisten blockieren Dresdner Kreuzung: Autofahrer wollen sich Weg freihupen

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Am Donnerstagvormittag haben Aktivisten von "Extinction Rebellion" die Kreuzung am Straßburger Platz blockiert. Dies gefiel nicht jedem.

Von Eric Hofmann, Maximilian Schiffhorst

Dresden - Erneut haben Klimaaktivisten in Dresden den Berufsverkehr ins Visier genommen. Am Donnerstagvormittag fand eine Blockade-Aktion auf der Kreuzung am Straßburger Platz statt. Dies gefiel nicht jedem.

Die Blockade von "Extinction Rebellion" am Donnerstagmorgen begann auf der Lennéstraße.
Die Blockade von "Extinction Rebellion" am Donnerstagmorgen begann auf der Lennéstraße.  © Ove Landgraf

Mehrere Autofahrer versuchten, sich den Weg freizuhupen. Doch es war kein Durchkommen.

Jeweils sieben Minuten pro Fahrtrichtung bildeten 18 Mitglieder von "Extinction Rebellion" mit Fahrrädern eine Sperre. Los ging es auf der Lennéstraße, wo ein längerer Stau entstand.

Anschließend war die Stübelallee an der Reihe, bevor es für die Protestler auf die Güntzstraße ging, wo immerhin ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn passieren durfte.

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Auf der Grunaer Straße fand die angemeldete Versammlung schließlich ihr Ende.

Aktivisten warben für Klimaschutz.
Aktivisten warben für Klimaschutz.  © Ove Landgraf
Mit Fahrrädern wurden die einzelnen Fahrtrichtungen zugestellt.
Mit Fahrrädern wurden die einzelnen Fahrtrichtungen zugestellt.  © Ove Landgraf

Die Polizei begleitete die Blockade, die unter dem Motto "Nimm Platz – auf dem Rad. Oder in der Bahn. Oder geh zu Fuß" stand. Zwischenfälle gab es nicht.

Titelfoto: Ove Landgraf

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