Nakba-Demo in Berlin: Wieder Angriffe auf Polizei bei Palästina-Gedenktag

Berlin - Aggressive Stimmung hat die Demonstration zum palästinensischen Gedenktag Nakba am Nachmittag in Berlin dominiert. Wegen Straftaten aus dem Aufzug heraus habe es 15 vorläufige Festnahmen gegeben, teilte die Polizei am Abend mit.

Rund 2000 Teilnehmer haben sich in Kreuzberg versammelt. © Fabian Sommer/dpa

Es seien Einsatzkräfte und Journalisten angegriffen und verbotene Parolen skandiert worden. Eine Polizistin sei leicht verletzt worden.

"Aus dem Aufzug heraus wurden unsere Einsatzkräfte erneut angegriffen, deshalb nahmen wir einzelne Personen unter Anwendung unmittelbaren körperlichen Zwangs vorläufig fest", hieß es am Nachmittag.

Die Einsatzkräfte setzten nach eigenen Angaben auch Reizstoff ein. Von den Veranstaltern hieß es, die Polizei habe Teilnehmer mit Pfefferspray besprüht, es gebe 30 Verletzte.

Insgesamt demonstrierten bis zum Abend rund 2.000 Teilnehmer in Kreuzberg, das Motto lautete "Schluss mit der Besatzung Palästinas - 78 Jahre Al Nakba". Bis zu 700 Polizeibeamte begleiteten den Zug.

Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von einer aggressiven und aufgeheizten Stimmung. Teilnehmer hätten unter anderem Parolen wie "Deutsche Waffen, deutsches Geld – morgen auf der ganzen Welt" skandiert. Auf den Plakaten war zu lesen "Deutschland ist mitschuldig am Völkermord in Gaza" oder "Schluss mit dem Besatzungsterror".