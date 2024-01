Bei vergangenen Protesten für Demokratie: 21.000 Teilnehmer in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Zehntausende Sachsen-Anhalter sind in den zurückliegenden Tagen für Demokratie und "gegen rechts" auf die Straße gegangen.

In vielen Städten Sachsen-Anhalts sind tausende Menschen gegen den Rechtsruck in Deutschland auf die Straße gegangen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Vom vergangenen Samstag bis zum Donnerstag seien 20 Demonstrationen mit zusammen 20.900 Teilnehmern und Teilnehmerinnen verzeichnet worden, teilte das Innenministerium in Magdeburg auf Nachfrage mit.

Am 20. Januar habe es 16 Aktionen mit mehr als 19.000 Teilnehmern gegeben.

In Halle waren an dem Tag unter dem Motto "Dem Rechtsruck widersetzen - solidarisch. Vielfältig. Demokratisch" bis zu 16.000 Menschen dabei.

Am Mittwoch hätten sich in Dessau unter dem Motto "Lichter für den Frieden" etwa 800 Menschen versammelt.

In Magdeburg hätten sich am Donnerstag rund 140 und in Stapelburg im Landkreis Harz etwa 250 Personen beteiligt.