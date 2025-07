Darum stehen "Omas gegen rechts" mit Hunderten Menschen vor dem Reichstag

Alles in Kürze

Einige der Teilnehmer postierten sich direkt neben dem leeren Flaggenmast vor dem Gebäude. Viele hatten Fahnen und auch Regenschirme in Regenbogenfarben mitgebracht oder bunte Kleidungsstücke angezogen.

Zu der Demonstration waren der Polizei zufolge 1000 Teilnehmer angemeldet. © Fabian Sommer/dpa

Die Veranstaltung hatte den Titel "Bun(T)estag für alle. Kundgebung unter dem Regenbogen für das Grundgesetz". Angemeldet dazu waren der Polizei zufolge 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Hintergrund sind die Diskussionen um das Hissen der Regenbogenfahne am Bundestag beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52, CDU) hatte angeordnet, die Fahne aus Neutralitätsgründen nur noch zum Internationalen Tag gegen Homophobie (17. Mai) auf dem Reichstagsgebäude hissen zu lassen. Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) hatte in der ARD dazu gesagt: "Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt", auf dem man beliebig Fahnen hisse.

Anders als in vergangenen Jahren wird auch das queere Regenbogennetzwerk der Bundestagsverwaltung nicht an der Parade am 26. Juli vertreten sein. Die Verwaltungsspitze untersagte der Gruppe eine Teilnahme. Auch daran gab es Kritik von den Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmern.