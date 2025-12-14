Anti-Polizei-Demo eskaliert: Böller, Hassparolen und Körperverletzung

Berlin - Bei einer Anti-Polizei- Demo in Berlin-Friedrichshain ist es nach Behördenangaben zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen.

Einige Teilnehmende der Demonstration wurden vorübergehend festgenommen. © Carsten Koall/dpa

Es seien zudem verbotene Parolen gerufen und Pyrotechnik gezündet worden, teilte die Polizei mit. Die Versammlung sei aufgelöst worden.

Vor der Auflösung sei die Demonstration mehrfach angehalten worden. Zur Begründung nannte die Polizei Angriffe auf Einsatzkräfte und die Verwendung von Pyrotechnik.

Einige Demonstrationsteilnehmer seien festgenommen worden. Andere, die verbotene Parolen riefen, konnten demnach wegen Vermummung teils nicht identifiziert werden.

An dem Protest nahmen nach Angaben der Polizei in der Spitze rund 1000 Menschen teil, im Einsatz waren demnach rund 500 Beamtinnen und Beamte.