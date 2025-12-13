Demo gegen Polizeigewalt: Transparent sorgt für Aufsehen

Hamburg - Rund 500 Menschen haben am Samstagabend unter dem Motto "Gegen die Polizei und ihre Gewalt" in Hamburg demonstriert.

Dieses Transparent kam bei der Polizei gar nicht gut an und verzögerte den Start der Demonstration um etwa 30 Minuten. © Lenthe-Medien/Reimer

Der Demonstrationszug startete am Herbert-und-Greta-Wehner-Platz in Harburg - allerdings erst mit rund 30 Minuten Verspätung.

Da die Teilnehmer ein großes Transparent mit der Aufschrift "Bullen, Schweine, Lügner, Mörder" und einem Schwein im Fadenkreuz entrollt hatten, wurden sie von der Polizei zunächst aufgehalten.

Erst als sie das Transparent nach einigen Diskussionen wieder eingerollt hatten, konnte die Demonstration starten. Das bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24.

Während der Demonstration, die über den Harburger Ring, die Wilstorfer Straße und die Baererstraße durchs Phoenix-Viertel führte, wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet.