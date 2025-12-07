Leipzig: Hunderte Menschen bei Großdemo zur Befreiung Syriens erwartet - Verkehrschaos droht

Leipzig - Aufgrund einer Großdemonstration ist am Sonntag mit Verkehrseinschränkungen in Leipzig zu rechnen.

Bereits im Vorjahr zogen Tausende Menschen durch Leipzig, um den Sturz des syrischen Assad-Regimes zu feiern. (Archivfoto) © NEWS5 / Christian Grube

Nach Angaben des Ordnungsamtes werden sich an der Demo unter dem Motto "Versammlung zum Gedenken an die Befreiung Syriens" voraussichtlich rund 500 Menschen beteiligen.

Am Mittag setzt sich der Aufzug am Rabet Park in Bewegung und wird anschließend gemeinsam einmal um die Leipziger Innenstadt über den Georgiring, den Augustusplatz, den Dittrichring und den Willy-Brandt-Platz wieder zurück auf die Eisenbahnstraße laufen.

Zwischenkundgebungen sind unter anderem auf dem kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz und dem Richard-Wagner-Platz geplant.

Die Stadt warnt die Leipzigerinnen und Leipziger vor allem im Zeitraum zwischen 13 und 17 Uhr vor Verkehrseinschränkungen rund um das Zentrum.