Briefkästen blieben leer: "Wir wollen, dass die Qualität erhalten bleibt"

Berlin - Zehntausende Briefträger und Paketzusteller des Post-Konzerns DHL haben am Montag vor dem Brandenburger Tor demonstriert und davor gewarnt, dass eine anstehende Gesetzesreform zum Jobkiller werden könnte.

An der Verdi-Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor nahmen Beschäftigte der Deutschen Post aus ganz Deutschland teil. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Wenn der Universaldienst nicht mehr auskömmlich finanziert werden kann, dann sind mehr als zehntausend Arbeitsplätze in Gefahr", sagte Gesamtbetriebsratschef Thomas Held in Berlin.

Mit Universaldienst ist gemeint, dass die Post an jedem Werktag überall in Deutschland Sendungen zustellt. Derzeit hat die Post rund 116.500 Zusteller, inklusive weiterer Mitarbeiter sind 190.000 im Bereich Brief & Paket Deutschland tätig.

Held verwies darauf, dass Konkurrenten schlechter bezahlten als der Marktführer. "Die Post macht kein Sozialdumping, sondern wir setzen auf faire Tarifverträge mit guten Arbeitsbedingungen." Der Bund sollte helfen, damit solche guten Arbeitsplätze erhalten blieben.

Verdi-Chef Frank Werneke forderte eine Gesetzesnovelle, die sowohl den Beschäftigten als auch der breiten Bevölkerung gerecht werde. "Post- und Paketzustellung ist so etwas wie eine Daseinsvorsorge für die Bevölkerung", sagte der Gewerkschafter. "Wir wollen, dass die Qualität erhalten bleibt."