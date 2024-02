"Dem Rechtsruck widersetzen": Am Samstag erneut Demos in Magdeburg

"Wir wollen in einem Land leben, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Dafür stehen wir ein", heißt es in dem Aufruf. "Entsetzt weisen wir die Deportations- und Vertreibungspläne der extremen Rechten zurück. Viel zu lange schon trägt sie Hass und Hetze in unsere Gesellschaft."

Ein breites Bündnis von Gewerkschaften und Parteien rief zur Versammlung auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In den vergangenen Wochen waren Menschen in vielen kleineren und großen Städten in Deutschland gegen rechts auf die Straßen gegangen.

Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

DGB-Chefin Wiedemeyer betonte, es solle nicht bei der einen Demo bleiben, sondern man wolle den Schwung mitnehmen über die Europa- und Kommunalwahlen, die Bundestagswahl bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

Steffi Schünemann vom AWO Landesverband sagte: "Es geht jetzt ganz klar um die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben möchten." Man stehe an der Seite der Migrantinnen und Migranten in Deutschland, sagte Schünemann. Der Widerstand müsse in die Breite getragen werden in den Alltag, in Vereine, in Parlamente.

Mamad Mohamad vom Netzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt sagte, Menschen mit Migrationshintergrund hätten Ängste und Sorgen. Es mache Mut, wenn möglichst viele Menschen die Demonstrationen unterstützten.

DGB-Landeschefin Wiedemeyer sagte, sie vermisse etwa Unternehmen und Arbeitgeberverbände aus Sachsen-Anhalt unter den Unterzeichnern des Aufrufs.