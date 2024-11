Demo-Freitag: Leipziger gehen gegen AfD und CDU auf die Straße: "Nie wieder Faschismus!"

Leipzig - Nach dem Scheitern der Brombeer-Koalitions-Sondierungen rumort es in Sachsen . Am Freitag soll unter dem Motto "Keine Koalitionsgespräche mit Nazis" ein eindeutiges Zeichen auf Leipzigs Straßen gesetzt werden.

"Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD auf die Straße gehen!", schreiben die Bündnisse in der Mitteilung.

Die Bündnisse "Leipzig nimmt Platz", "Omas gegen Rechts" und "Prisma" veröffentlichten am Donnerstag aber eine Pressemitteilung mit eindeutiger Kritik gegen den Ministerpräsidenten und sein Treffen mit Urban: "Kretschmer denkt sich: Brandmauer adé! Wir sagen: Mit Faschisten redet man nicht!"

Wie genau die Regierungsbildung der CDU in Sachsen aussehen wird, ist aktuell unklar. Denkbar wäre eine Minderheitsregierung mit der SPD - oder aber eine Zusammenarbeit mit der AfD. Gegen Letzteres hatte sich Kretschmer in der Vergangenheit bisher aber klar ausgesprochen.

Kein Wunder also, dass die noch am selben Tag verkündete Meldung, Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) habe sich für ein Gespräch mit AfD -Chef Jörg Urban (60) getroffen, für jede Menge hochgezogene Augenbrauen und teils scharfe Kritik gesorgt hatte.

Deshalb organisieren sie am heutigen Freitagabend ab 18 Uhr eine Protestversammlung auf dem Naschmarkt nahe des CDU-Büros in der Leipziger Innenstadt. Der Aufruf: Bringt Transparente und Schilder mit eindeutigen Botschaften an Kretschmer und die CDU mit: "Nie wieder Faschismus!"